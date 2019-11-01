شرفي نصراوي يدعم العالمي بـ100 ألف ريال
في إطار مساندته للنادي

شرفي نصراوي يدعم العالمي بـ100 ألف ريال

2019/11/01
الساعة 1:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن عضو الشرف الذهبي بنادي النصر عبدالعزيز بغلف، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم دعم مالي للعالمي تبلغ قيمته 100 ألف ريال.

وقال بغلف: “بكل الحب للكيان وإدارته الراقية.. ولجماهيره العريقة.. فإنه يشرفني الإعلان عن دعم النادي العالمي .. بمبلغ مائة ألف ريال.. سوف يتم تحويلها لحساب النادي كالمعتاد”.

وتابع عضو الشرف الذهبي تغريدته قائلًا: “الكيان .. الإدارة .. الجهاز الفني واللاعبون.. الأعضاء .. وجمهور الحب والعشق.. فوق الجميع”.

وكان بغلف قد دعم النصر بـ660 ألف ريال بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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