شروط الحصول على أسهم أرامكو المجانية

المواطن - الرياض

من أجل تحفيز المواطنين على الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو، قررت الشركة منح المكتتبين عددًا من الأسهم المجانية وفق الضوابط المحددة لذلك.

مَن يستحق الأسهم المجانية؟

وأوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية.

الاحتفاظ بالأسهم 180 يومًا

ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.

الحد الأقصى للأسهم المجانية

وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.

يأتي هذا فيما بدأت فترة الاكتتاب لكل من الشركات والأفراد اعتبارا من يوم الأحد الماضي وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، للشركات بينما ستنتهي يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م للمستثمرين الأفراد.