شلالات تبوك من فعل المطر تصنع البهجة!

المواطن - تبوك

شهدت منطقة تبوك أمس، أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة على مركز البديعة، وضواحيه، حيث وثق مواطنون بالفيديو لحظة هطول الأمطار وجريان السيول وتدفق المياه من الشلالات والمرتفعات الجبلية، كان من بين أجملها الفيديو التالي.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، اليوم، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف.

كما توقعت الأرصاد أن يتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.