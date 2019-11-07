شهد الزهراني .. إعلان وفاة أم إعلان لمطعم؟

المواطن - أحمد سعيد

أثار خبر عن وفاة الشابة شهد الزهراني جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حملت الشائعة التي انتشرت عن الزهراني أسباباً منها إصابتها بوعكة صحية مفاجئة.

ويبدو أن خبر وفاة شهد الزهراني بدأ من حساب مصممة الأزياء منال الأنصاري في سناب شات.

إعلان الأنصاري أثار الجدل بين متابعيها، خاصة أنها تحدثت عن أن ابنتها شهد الزهراني مريضة وتعاني من ارتفاع الحرارة والقيء بالإضافة إلى أنها جائعة وتريد تناول الطعام من عربة طعام معينة أسمتها وطالبتهم بالذهاب لها إلى المنزل.

هجوم على الأنصاري

العجيب أن مصممة الأزياء قالت في منشور آخر إن ابنتها تعافت بعد أن تناولت طعامه من عربة الطعام المقصودة، وهو ما يعيد إلى الأذهان مشهد من فيلم مصري اسمه “جاءنا البيان التالي”، وهو موقف يحاول فيه المذيع الفنان محمد هنيدي، الترويج لمنتج “باور فاميلي”، من أمام مريض.

وتعرضت الأنصاري لهجوم ضاري من المتابعين، بسبب ما اعتبروه استغلالاً منها لشهرة ابنتها للترويج وكسب الأموال من وراء ذلك، بينما اقترحت إحدى المغردات، ساخرة، إغلاق كليات الطب والمستشفيات وفتح بدل منها مثل هذه المطاعم التي تشفي من الأمراض.