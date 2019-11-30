شيرين تثير الجدل مجددًا وتصف منتقديها من النساء بالعوانس!

المواطن - الرياض

تسببت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب في حالة من الجدل الواسع وردود الأفعال المتباينة، بعد أن ردت على منتقدات لتصريحات سابقة تطرقت فيها إلى أهمية سماع المرأة لكلام الرجل، واصفة إياهن بـ”العوانس”.

وقالت شيرين في حفلة يوم أمس التي أحيتها ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة أصالة نصري وصابر الرباعي: المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاق عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة إيه اللي مزعلهم أكيد دول شوية عوانس.

كما قالت شيرين خلال مشاركتها بحفل موسم الرياض أمس المقام على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد: “إن موسم الرياض ورانا غرائب وعجائب، ومنها أنى موجودة معاكم في شهر واحد أكتر من مرة ولسه هنشوف العجب”.

وكانت شيرين قد قالت في حفلتها السابقة في نوفمبر الماضي: “طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا انتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء”.