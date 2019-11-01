صالح الشهري خطف قلوب الهلاليين في مباراتين

المواطن - محمد سمعه

قدم صالح الشهري، مهاجم نادي الهلال، أداءً مميزًا مع أزرق العاصمة خلال مباراة الفتح بالأمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حاضر في الموعد:

ورغم أن صالح الشهري لا يُشارك بشكل أساسي مع أزرق العاصمة، لكنه دائمًا يثبت تألقه وقدراته التهديفية في أي مباراة يشارك فيها مع الهلال.

وكانت البداية عندما شارك صالح الشهري أساسيًّا في لقاء الهلال والاتفاق يوم 5 أكتوبر الماضي وسجل هدفًا للأزرق في مباراة انتهت لصالح الهلال برباعية مقابل هدف.

وشارك صالح الشهري أساسيًّا في لقاء الفتح بالأمس وسجل هدفًا في مباراة انتهت بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

ويسعى صالح الشهري للاستمرار في تألقه للعب وبشكل أساسي على حساب المصاب عمر خربين، خلال الفترة المقبلة.

تألق لم يأتِ من فراغ:

ولم يأتِ تألق صالح الشهري تهديفيًا في الدوري السعودي من فراغ، حيث سبق له في مارس الماضي أن سجل 4 أهداف في شباك الأهلي، في مباراة انتهت بفوز الرائد 5- 4 في الجولة الـ25 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

وسبق لـ صالح الشهري اللعب في صفوف نادي بييرا مار البرتغالي في موسم 2012-2013، وارتدى قميص الأهلي من 2013 حتى 2015.

وكان الرائد وافق على إعارة صالح الشهري لنادي الهلال قبل انطلاق الموسم الجاري.