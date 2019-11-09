صالح النعيمة مداعبًا كأس آسيا: تعالَ إلينا

المواطن - محمد سمعه

داعب النجم صالح النعيمة، لاعب نادي الهلال السابق، لقب بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك قبل لحظات من انطلاق ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني.

والتقطت عدسات الكاميرا في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، النجم صالح النعيمة وهو يُشير بإصبعه للقب الآسيوي كأنه يقول له: “تعالَ إلينا اشتقنا لك”.

وواصل النعيمة مداعبته للقب الآسيوي ثم شاور بإصبعه على شعار الهلال؛ كدليل على أن الأزرق لن يُفرط في اللقب الآسيوي في العام الحالي.

وكان الهلال خسر من نادي أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، حيث يسعى الأزرق للثأر من الفريق الياباني والتتويج باللقب الآسيوي الثالث له في بطولة دوري الأبطال.

وجاءت تشكيلة الهلال الرئيسية مكونة من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفنكو، سالم الدوسري، أندري كاريلو.

في خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

وتواجد في قائمة الاحتياط كل من:

الواكد، جحفلي، كنو، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتنان باهبري، صالح الشهري.