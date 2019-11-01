صدق أو لا تصدق .. أوراوا منافس الهلال في نهائي آسيا مُهدد بالهبوط

المواطن - محمد سمعه

يقدم نادي أوراوا الياباني أسوأ موسم له حاليًّا في بطولة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، حيث يحتل الفريق المتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 المركز التاسع في جدول ترتيب أندية الدوري الياباني حاليًّا.

وكان أوراوا تعرض للخسارة اليوم الجمعة من فريق كاشيما أنتلرز بهدف دون رد أحرزه اللاعب سيرجيو جونيور في الدقيقة الثانية والسبعين، ليصبح رصيد كاشيما 59 نقطة في صدارة الدوري الياباني، أما أوراوا فتراجع للمركز التاسع برصيد 37 نقطة.

ودخل أوراوا مرحلة الخطر في الدوري الياباني، حيث أصبح قريبًا من مناطق الهبوط بعد خوضه 31 مباراة، بينما منافسوه أسفل الترتيب خاضوا 29 مباراة ولديهم الفرصة في تجاوز أوراوا في حال الفوز في مباراتين مقبلتين.

وقد يصل نادي أوراوا إلى المركز السادس عشر أو السابع عشر في الدوري الياباني وهو مركز يؤدي إلى الهبوط، في حال فاز نادي شونان بيلمير ونادي ماتسوموتو في مباراتين مقبلتين لهما بالدوري الياباني.

جدير بالذكر أن أوراوا يستعد لمواجهة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت 9 نوفمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان نادي أوراوا تُوج بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2017 على حساب نادي الهلال، حيث تعادل في الذهاب بالرياض بهدف لكل فريق وفاز في العاصمة اليابانية طوكيو بهدف دون رد.