صدمة جديدة لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الاتحاد سيكون على موعد مع تلقي صدمة جديدة بعد أزمة المستحقات المتأخرة لكل من الرأس أخضري غاري رودريغيز والأرجنتيني إيمليانو فيتشيو.

وقالت تقارير إخبارية اليوم، إن لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم سترفض احتجاج الاتحاد على مشاركة المصري أحمد مصطفى لاعب أبها أمام العميد في الدوري.

وكان الاتحاد تقدم باحتجاج بسبب وصول معلومات له تفيد بأن أحمد مصطفى تم قيده كلاعب مواليد مع أبها وهو سبق له أن مثّل منتخب مصر في فئة الشباب والمنتخب الأوليمبي.

وتُشير التقارير إلى أن استئناف الاتحاد سيُرفض وذلك بسبب عدم قوة موقف العميد.

وفي وقت سابق، حرص اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب نادي أبها على الرد على احتجاج نادي الاتحاد بشأن مشاركته غير القانونية في مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورد أحمد مصطفى من خلال تصريحاته لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: أنا من مواليد السعودية واحتجاج الاتحاد لن يؤثر لأنني مُسجل بطريقة قانونية ولم أمثل منتخب مصر الأول، وجاهز لتمثيل المنتخب السعودي في أي وقت.

وأشار أحمد مصطفى أنه يملك جواز سفر سعودي مما يعني قانونية تسجيله كلاعب مواليد مع أحقيته بتمثيل المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان أبها هزم الاتحاد 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.