صدمة لـ مان سيتي قبل مواجهة اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

قرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي استبعاد المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو من مواجهة نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي في السابع من ديسمبر.

وعانى أغويرو من إصابة في الفخذ خلال لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي أول أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا حول إمكانية مشاركة أغويرو أمام اليونايتد: سيحتاج معجزة ولكني أعتقد أن الأمر صعب.

وتمكن نادي مانشستر سيتي من الفوز على نادي تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح الفرنسي نغولو كانتي التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة الحادية والعشرين بطريقة جميلة.

وقاتل مانشستر سيتي بعد ذلك، من أجل إضافة الهدف الأول فكان له ما أراد عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل الهدف الأول للسيتي في الدقيقة الثلاثين.

وبعدها بسبع دقائق، ضغط مانشستر سيتي من أجل إضافة الهدف الثاني، حيث تمكن الجزائري رياض محرز من إضافة الهدف الثاني لـ مان سيتي بطريقة جميلة في الدقيقة السابعة والثلاثين.