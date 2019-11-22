صدمة للاتفاق قبل مواجهة #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

سيغيب اللاعب محمد الكويكبي، نجم نادي الاتفاق، عن فريقه لمدة شهر كامل بسبب الإصابة.

وسيفقد الاتفاق، اللاعب محمد الكويكبي أمام نادي الاتحاد بعد غد الأحد في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ بسبب الإصابة التي لحقت به في معسكر المنتخب السعودي الأخير.

وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد الكويكبي، مساء الاثنين الماضي، عن وجود إصابة في عضلة الفخذ.

من ناحية أخرى، تُلاحق الأزمات نادي الاتحاد، وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق بعد غد الأحد في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت أزمة تأخير المستحقات المالية تُطارد نادي الاتحاد، وذلك بعد تأخره في سداد باقي مستحقات صفقة تعاقده مع اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز من صفوف نادي غلطة سراي التركي.

وكشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه تفاصيل أزمة الاتحاد وغاري رودريغيز فقال عبر حسابه في تويتر: يقينًا ومؤكدًا أن العاشق الاتحادي الأستاذ نواف المقيرن لن يبخل على ناديه بدعمه ومعالجة أي أزمة مادية يمر بها العميد قد تضر بالكيان الاتحادي.

وأضاف جستنيه: على وجه الخصوص مستحقات اللاعب غاري رودريغيز الذي أعلن لؤي ناظر رئيس الاتحاد السابق آنذاك بتكفل نواف المقيرن بتكاليف صفقة هذا اللاعب.