صدمة مُدوية لـ ليفربول قبل مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي صدمة كبيرة، وذلك بعد وجود احتمالية حول غياب اللاعب البرازيلي فابينيو لنهاية العام الحالي.

وكان فابينيو تعرض للإصابة في مباراة ليفربول ونابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن فابينيو سيغيب عن مباريات ليفربول لمدة تتراوح من أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع.

وتعني هذه التقارير أن فابينيو قد يغيب عن مباريات ليفربول في بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام شهر ديسمبر المقبل في قطر.

جدير بالذكر أن فابينيو كان ساهم في فوز ليفربول على مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي يوم 10 نوفمبر الجاري، حيث سجل الهدف الأول للريدز في شباك مانشستر سيتي.