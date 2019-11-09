صدور نشرة اكتتاب أرامكو .. إليك الخطوة التالية

المواطن - سعد البحيري

أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة الاكتتاب العام لأسهمها والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري.

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وتمثل نشرة اكتتاب أرامكو مرحلة مهمة في مسيرة اتخاذ قرار بشأن كمية الأسهم التي يتوجب على الفرد شراؤها، وهي خطوة ستليها عدة خطوات مهمة.

النطاق السعري لأسهم أرامكو:

بعد الاطلاع على نشرة اكتتاب أرامكو سننتقل إلى مرحلة تالية، وهي إعلان النطاق السعري للأسهم أي الحد الأدنى والحد الأقصى لسعر السهم المتوقع في الطرح الأولي العام.

وأعلنت أرامكو في وقت سابق أن سعر السهم لن يتجاوز النطاق المحدد في نهاية فترة الاكتتاب.

تخصيص الأسهم:

بعد إعلان النطاق السعري سيكون بمقدور المستثمرين الأفراد والشركات التقدم بطلبات لشراء الأسهم عبر البنوك المشاركة في الطرح.

وسيتم في هذه المرحلة تحديد ما إذا كان كل مكتتب سيحصل على الأسهم التي طلبها أم نسبة منها، وذلك يتوقف على كمية الطلب على الأسهم، بمعنى لو كان الطلب ضعف المطروح من الأسهم سيتم التخصيص بنسبة النصف لطالبي الاكتتاب وإعادة باقي الأموال إلى حساب المكتتب دون أي خصومات أو استقطاعات.

الإدراج والتداول:

بعد تخصيص الأسهم سيتم تحديد موعد الإدراج في السوق المحلية- تداول- ومن المتوقع أن يكون في الشهر المقبل، وسيكون بمقدر كل مساهم متابعة سعر سهم أرامكو في سوق الأسهم السعودية.

القيمة المالية لأرامكو:

وكان خبراء ومختصون وشركات عالمية حددت قيمة أرامكو بما يتجاوز ملياري دولار، ما يعني أن هذا الطرح سيكون الأكبر في التاريخ بحسب كمية الأسهم.

حصة المستثمرين الأفراد:

ويقدر الخبراء أن أرامكو ترغب في طرح 1: 2% من أسهمها في الطرح الأولي العام، فيما تشير التقديرات إلى أنه سيتم تخصيص 0.5 % من هذه الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وكانت أرامكو أعلنت- في وقت سابق- أن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.