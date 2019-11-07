صراع بين برشلونة وسان جيرمان لضم نجم من الدوري الألماني

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي برشلونة الإسباني، أنظاره على التعاقد مع اللاعب الألماني كاي هافرتز نجم باير ليفركوزن الألماني ومنتخب ألمانيا.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية إن إدارة برشلونة أرسلت بعض من كشافيها لمتابعة هافرتز خلال مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد الإسباني التي أُقيمت أول أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن هافرتز سجل مع نادي باير ليفركوزن 17 هدفًا في 34 مباراة بالدوري الألماني بالموسم الماضي وتُقدر قيمة بيعه بـ80 مليون جنيه إسترليني.

وسيدخل برشلونة في منافسة شرسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضم هافرتز.

يذكر أن برشلونة يُفكر كذلك في التعاقد مع الجابوني بيير أوباميانج مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي.

وذكر برنامج El Chiringuito الإسباني أن برشلونة يود التعاقد مع أوباميانج ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز الذي سيُتم عامه الـ33 في عام 2020.

ويهدف برشلونة كذلك للتعاقد مع الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.