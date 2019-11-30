صراع يتجدد بين #الهلال و #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أثار تتويج نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، الجدل مجددًا بين عشاق نادي الاتحاد ومحبي الهلال حول عدد بطولات الهلال في دوري أبطال آسيا وعدد بطولات الاتحاد في البطولة ذاتها.

وكان الهلال نال ثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا، حيث فاز باللقب مرتين بمسماه القديم “بطولة أندية آسيا أبطال الدوري” عامي 1991 و2000، وحصد اللقب في مناسبة بمسماه الجديد “دوري أبطال آسيا” نسخة عام 2019.

وأبدى الناقد الرياضي جمال عارف المعروف بميوله الاتحادية اعتراضه على جزئية تتويج الهلال بثلاث بطولات في دوري أبطال آسيا قائلًا: الهلال لم يُتوج إلا ببطولة واحدة في دوري أبطال آسيا، ولا يمكن اعتبار أن الهلال فاز بالبطولة ثلاث مرات؛ لأن المسميات مختلفة ومعايير البطولات مختلفة، والاتحاد أول فريق في السعودية يُتوج بالبطولة مرتين متتاليتين ولم يفعل أحد هذا الأمر.

وفي السياق ذاته رد الإعلامي محمد الشيخ المعروف بميوله الهلالية: الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا في ثلاث مناسبات، وموقع الاتحاد الآسيوي باللغة الإنجليزية ذكر أنه حقق اللقب ثلاث مرات، الاتحاد الآسيوي ليس بقالة.

#الدوري_مع_وليد محمد الشيخ يرد على جمال عارف وحامد البلوي: الحقائق أن #الهلال حقق 3 بطولات دوري أبطال آسيا، وموقع الاتحاد الآسيوي باللغة الإنجليزية ذكر أنه حققها "3" مرات وفي 2015 أكد أنه يبحث عن الثالثة.. الاتحاد الآسيوي ليس "بقالة". pic.twitter.com/YgtsGHAnUa — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 29, 2019

وعلّق حامد البلوي المدير التنفيذي السابق بنادي الاتحاد، على تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

وقال حامد البلوي في برنامج الدوري مع وليد: السجل الشرفي لدوري أبطال آسيا قبل شهر كان يخلو من الهلال، سأشكك في حساب الاتحاد الآسيوي باللغة العربية بعد تغييره للمعلومات وإعادتها من جديد، والفيفا قال هل يُحقق الهلال أول بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف مسؤول الاتحاد السابق: هناك صحافي معروف بالاتحاد الآسيوي حاليًّا يغير المعلومات، ولم نشكك في بطولات الهلال الآسيوية وبحسب الاتحاد الآسيوي فإن بطولتي أبطال الكؤوس وأبطال الدوري دُمجت لتصبح بطولة دوري أبطال آسيا، السجل الشرفي من 2003 حتى 2019 لم يتغير سوى قبل شهر، التاريخ معروف.