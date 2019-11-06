صرف قرابة 42 ألف وصفة طبية إلكترونيًا بالدمام

أظهرت إحصاءات نظام وصفتي الإلكتروني صرف قرابة 42 ألف وصفة طبية، عبر الصيدليات الخاصة المشاركة بالبرنامج، وذلك خلال الثلاث الأشهر الماضية.

وأكد التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أن برنامج وصفتي يأتي انسجامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كواحدة من المبادرات التي تهدف لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتأتي أهمية هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعية لتجربة المستفيد من خدمات القطاعات الصحية الحكومية.

وتتيح الخدمة للمريض إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليه وفي الوقت الملائم له مجانًا.

وأشار التجمع الصحي بأن الإحصاءات بينت أن الوصفات الطبية تمثل 40٪ من وصفات المراكز الصحية حرصًا على التأكد من جاهزية الصيدليات المشاركة للربط بالنظام الطبي، تمهيدًا لتطبيق كامل المستهدف، وتخضع جميع مراحل البرنامج للمتابعة والقياس بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المستفيدين على أكمل وجه.

وكان التجمع الصحي بالقصيم قد عقد عدة ورش عمل لتأهيل جميع الكوادر التي ستعمل على نظام الوصفة الطبية الإلكترونية، إضافة إلى أنه عقد ورش عمل أخرى لتدريب ممثلي الصيدليات الخاصة بالمنطقة بعد تطبيقها معايير النظام.