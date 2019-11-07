صعود قياسي لمؤشرات الأسهم الأمريكية عند الفتح

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سجل المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 500 مستويين قياسيين مرتفعين عند الفتح في بورصة وول ستريت يوم الخميس بدعم من مكاسب لأسهم التكنولوجيا وسط علامات على تقدم في محادثات العلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وحزمة جديدة من تقارير إيجابية إلى حد كبير لأرباح الشركات.

وصعد المؤشر داو جونز في بداية الجلسة 97.60 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 27590.16 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقًا 10.24 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 2087.02 نقطة، وبدأ المؤشر ناسداك المجمع الجلسة مرتفعًا 44.48 نقطة، أو 0.53 بالمئة، إلى 8455.11 نقطة.