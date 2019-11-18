صفقة جديدة على رادار برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي برشلونة الإسباني، أنظاره على التعاقد مع المدافع الصربي نيكولا ميلينكوفيتش لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية بيناير.

وقالت صحيفة LA NAZIONE الإيطالية إن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ميلينكوفيتش كما أن نادي فيورنتينا الإيطالي لا يمانع التخلي عن اللاعب في حال جاء العرض المناسب، ويتبقى لـ ميلينكوفيتش عامين ونصف العام في عقده الحالي مع فيورنتينا.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحافية، عن خطة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للرحيل عن صفوف ناديه والانضمام لـ برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة SPORT الكتالونية إن نيمار لا يخطط لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك أملًا في الرحيل لـ برشلونة بعدما فشل انضمامه للبلوجرانا في صيف 2019.

وسيتجه برشلونة لبيع بعض من لاعبيه لتوفير المال اللازم للتعاقد مع نيمار خلال الفترة المقبلة.

وسجل نيمار 4 أهداف في خمس مباريات لـ باريس سان جيرمان في الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن نيمار مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022.