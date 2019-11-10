صلاح يُبدع بمباراة ليفربول ضد مان سيتي

المواطن - مروة نبيل

يُقدم نجم الريدز والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح، مستوى مميزًا خلال مباراة ليفربول ضد مان سيتي، المقامة الآن على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول ضد مان سيتي:

ونجح فابينيو في فض اشتباك التعادل السلبي مباراة ليفربول ضد مان سيتي عند الدقيقة السادسة، قبل أن يُسجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 13، بعد تلقيه عرضية مميزة من أندي روبرتسون، وأحرز ساديو ماني الهدف الثالث في 51.

وبعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مان سيتي اليوم، أشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أنه ساهم في تسجيل 52 هدفًا خلال 44 مباراة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، منذ انضمام إلى صفوف الريدز، في يوليو 2017.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن محمد صلاح نجح في إحراز 38 هدفًا، وقام بصناعة 14 هدفًا.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن ليفربول لم يخسر طوال 232 مباراة على ملعب أنفيلد تقدم فيهم بفارق هدفين أو أكثر، حيث فاز في 227 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات فقط.