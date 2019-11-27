صنعها صاحبها بيده.. قصة شاحنة بمعرض الرياض

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بيعت سيارة Thor24، من طراز Peterbilt 359 عام 1984، بمبلغ 12 مليون دولار لمشترٍ لم يكشف عن اسمه، في مزاد معرض السيارات الذي ضم سيارات تاريخية ونادرة، التابع لموسم الرياض، وفقًا لتقارير فوكس نيوز.

تم بناء الشاحنة من قبل رجل الأعمال مايك هارا، الذي يقول إن صناعتها كلفته 7 سنوات من عمره، بجانب 7 ملايين دولار، وتضم الشاحنة سيوفًا وفؤوسًا قتالية وجماجم ورسومات إسكندنافية مرتبطة بالمعارك.

مواصفات الشاحنة:

محرك V24-71 من ديترويت ديزل.

الكابينة الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم 1979 Peterbilt 359.

3974 حصاناً.

السرعة القصوى: 130 ميلاً في الساعة.

صُنعت في 7 سنوات.

تكلفتها 7 ملايين دولار.

طولها 44 قدمًا، ووزنها 32 ألف رطل.

هيكل من الألومنيوم المطلي بالكروم، ومصقول بالكامل، والهيكل مقاوم للصدأ.

7 شاشات أفلام ، بما في ذلك شاشة فيلم 40 بوصة.

يمكنك إلقاء نظرة فاحصة على شاحنة Thor24 في الفيديو التالي:

