صورة تكشف آخر تطورات أزمة حمدالله وأمرابط

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر عن آخر التطورات بعد الأزمة التي اشتعلت مؤخرًا بين المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورة لأمرابط وحمدالله وهما متواجدان في حفل العشاء الذي أُقيم لنجوم النصر اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية.

والتُقطت صورة للثنائي المغربي وهما يتحدثان معًا بشكل طبيعي ويبتسمان وكأن شيئًا لم يحدث.

وكان حمدالله رفض منح أمرابط ركلة جزاء لتسديدها في لقاء أبها بالجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن حمدالله قام بإلغاء متابعته لحساب زميله أمرابط عبر تطبيق الانستجرام، بينما لم يقم أمرابط بالأمر ذاته.

وفي وقت سابق، عرض فيديو برنامج ”كورة” لقطة لأمرابط وهو يحاول أخذ الكرة من مواطنه عبدالرزاق حمدالله لتسديد ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة أبها.

وعلّق الحساب الرسمي لـ برنامج كورة في تويتر على فيديو أمرابط وحمدالله بشكل فكاهي قائلًا: ”تراها كورة يا عيال”.

وكان حمدالله تم استبعاده من قائمة منتخب المغرب التي شاركت في كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.