صورة سهيل من محطة الفضاء الدولية

المواطن - الرياض

نشر حساب السماء الليلة على تويتر صورة لنجم سهيل من محطة الفضاء الدولية.

وعلق الحساب على الصورة بالقول : قالت العرب قديمًا: “إذا طلع سهيل طاب الليل ورفع الكيل وللفصيل الويل”؛ والفصيل هو ابن الناقة، في تلك الفترة يفطمونه ويمنعونه عن الرضاعة.

وقالت أيضًا: “إذا ظهر سهيل، لا تأمن السيل”، لأن ظهور سهيل هو إشارة إلى موسم المطر.

والمعروف أن نجم سهيل هو الاسم العربي لنجم ألفا القاعدة (تسمية باير) واسمه اللاتيني كانوبوس وهو ألمع نجم في مجموعة النجوم المكونة لكوكبة القاعدة، وثاني ألمع نجم في السماء ليلًا بعد الشعرى اليمانية.

يأتي بعد سهيل مباشرة في الترتيب حارس السماء طبقًا لقائمة أشد النجوم سطوعًا، وسهيل نجم عملاق ساطع أبيض مصفر اللون من نجوم النسق الأساسي نوع-A، قدرة الظاهري -0.72. ويقع على مسافة 310 سنة ضوئية من الأرض.

وينقسم نجم سهيل إلى أربعة منازل تبدأ بالطرفة ومدتها 13 يومًا تبدأ من 24 أغسطس ويكون الجو فيها دافئًا ورطبًا في الليل مع ارتفاع درجات الحرارة في النهار، ثم الجبهة والتي أيضا تمتد لمدة 13 يومًا، وفيها يدخل فصل الخريف تبدأ من 6 سبتمبر، وتزداد الرطوبة وتتشكل الضباب، تليها الزبرة وتستمر لمدة 13 يومًا تبدأ من 20 سبتمبر وفيها يتساوى الليل بالنهار، ثم يأخذ الليل بالزيادة، وأخيرًا موسم الصرفة ويبدأ من 3 أكتوبر وسُمي بهذا لانصراف الحرارة.