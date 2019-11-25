صورة كيم جونغ مع حسناوات الجيش تثير السخرية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صورة كيم جونغ وهو يبتسم مع جنديات الوحدة 5492 المتمركزة على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وسرعان ما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لتثير سخرية المتداولين.

وقال أحد المغردين على تويتر، إن الصورة توثق الخوف باديًا على ملامح الجنديات، بينما علق آخر: لا أفهم تعبير وجوههن، هل يبكين أم يضحكن هل سعيدات أم مرعوبات؟

وعلق مستخدمون آخرون بأن الجميع في الصورة يظهرن بشكل متطابق، من الزي الموحد إلى تصفيفة الشعر.

صُور كيم أيضًا أثناء تفقده معدات عسكرية على جزيرة تشانرين، ويأتي ذلك بعد أن حذرت كوريا الشمالية من أنها لن تمنح الرئيس ترامب قمة جديدة ليتفاخر بصفقاته دون الحصول على تنازلات منه بشأن صفقة الأسلحة النووية.

وردت كوريا الشمالية على تغريدة للرئيس ترامب لمح فيها بنية عقد قمة أخرى مع كيم جونغ، قائلة إن البلاد ليس لديها مصلحة في عقد مزيد من الاجتماعات مع الرئيس ما لم تحصل على شيء جوهري في المقابل مثل تخفيف العقوبات النووية.