صورة لـ نجم #الاتحاد تُقلق إدارة الحائلي

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو لاعب الاتحاد، قلق مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي وذلك بعد أن تم تداول صورة له وهو في الإمارات حاليًا.

وانتشرت الصورة بقوة عبر موقع ” تويتر” حيث قيل إن فيتشيو سيرحل عن الاتحاد من أجل الانتقال للدوري الإماراتي في الفترة المقبلة.

ويتابع فيتشيو حاليًا مباراة ودية بين النصر وشباب الأهلي دبي في الإمارات.

وأثار قرار إيميليانو فيتشيو بالرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حالة من الجدل، خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ.

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على هذه الأزمة قائلًا: “فيتشيو لاعب الاتحاد وجد نفسه خارج حسابات الفريق بالفترة المقبلة؛ ولذلك استغل المشاكل الإدارية ليكون السبب مستحقات وليس مستواه”.

وتابع الناقد الرياضي عادل التويجري خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “هروب فيتشيو لاعب الاتحاد بسبب المدرب سييرا.. تأخير الرواتب مشكلة عامة.. فيتشيو كان يبحث عن عذر للخروج”.

وكان فيتشيو قد أعلن عبر حسابه على “إنستجرام”، أنه لم يحصل على مستحقاته المتأخرة، ولم يتم سداد الإدارة لرسوم مدرسة ابنته، ما دفعه إلى طلب فسخ عقده مع نادي الاتحاد.

وأصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بيانًا رسميًّا للرد على فيتشيو، مؤكدًا أن اللاعب كان يرغب في الرحيل منذ إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، ما دفع إدارة الكرة للاجتماع معه وحثه على بذل المزيد من الجهد.

وأكد نادي الاتحاد أن الإدارة سددت رسوم ابنته المدرسية، وشددت على أن فيتشيو غادر المملكة دون إشعار الإدارة ولم يتبع الإجراءات النظامية المتبعة، والتي تكفل له حقوقه في حال تجاوز سداد المستحقات المدة القانونية التي يحق له فيها فسخ عقده.