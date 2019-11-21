صور.. آل الشيخ يستعرض سيارة المستقبل

المواطن - الرياض

نشرت قناة الإخبارية صورًا لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يستعرض بعض السيارات المشاركة في معرض الرياض للسيارات الذي انطلق اليوم.

وسيكون لدى عشاق السيارات الشغوفين بقطع التعديل، والإكسسوارات والمشاركة في مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة، فرصةٌ لتلبية طموحاتهم عبر معرض الرياض للسيارات الذي يمتد حتى يوم 26 من الشهر الجاري ضمن موسم الرياض.

ومن المتوقع أن يشهد موسم الرياض عرض سيارة فريدة من نوعها في العالم، علق عليها رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ في وقت سابق بقوله: “سيارة مسمينها ٢٠٣٠ واحدة فقط في العالم، ستعرض في معرض السيارات وبيتسوى عليها مزاد… لا حد يقول ما لقيت تذكرة… احجز من الآن”

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد أعلن سابقاً عن معرض الرياض للسيارات، قائلاً: “بعد الحصول على الموافقات الرسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي.. 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض”، مضيفاً أنه “يمكنك شراء هذه السيارات، وتسجيلها بالمعرض مباشرة”.

كما أعلن موسم الرياض أنه سيتم عرض سيَّارة أوستن مارتن لأول مرة في العالم.. في معرض الرياض للسيارات.

وقال موسم الرياض حول هذه الفعالية: من الكلاسيكية، للنادرة، للمعدّلة، للرياضية، لأحدث أنواع السيارات.. في معرض الرياض للسيارات نعلن التحدي والجنون من خلال عروض، وسباقات، ومزادات خيالية.