صور.. أجواء الباحة ضباب وغيوم وطبيعة خلابة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

وثقت عدسة ” المواطن ” المناظر الطبيعية الخلابة لمنطقة الباحة؛ حيث بدا الضباب وهو يعانق الجبال مع أصوات الرعد، ليبعث الحماس للخروج والتنزه والاستمتاع بهذه المناظر الفاتنة.

وفي ذات السياق تتواجد بكثافة الجهات الأمنية في مختلف الطرق والمتنزهات، داعين جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وكثافة الضباب.

ومن جهة أخرى أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا عن الحالة الجوية لمنطقة الباحة وبالأخص الضباب مفاده تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.