صور.. أشهر عارضة أزياء في العالم دون ميك أب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

شوهدت بيلا حديد، واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، أمس الأربعاء، في مطار هيثرو، لندن، وهي تحمل حقيبة يد شانيل Graffiti On The Pavements Large، باهظة الثمن، حيث بيعت بسعر 6850 دولاراً (25.6 ألف ريال)، والحقيبة لم تكن الشيء اللافت الوحيد في إطلالتها.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، ظهرت “بيلا”، 23 عاماً، دون مساحيق تجميل تماماً، وكانت “الراحة” عنوان رحلتها إلى المملكة المتحدة من نيويورك، وارتدت قبعة من الفراء، وزوجًا بسيطًا من البنطلونات السوداء، وسترة جلدية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة عارضة الأزياء الشهيرة، وتباينت تعليقاتهم بين أنها تبدو مريضة وبشرتها غير صحية؛ نتيجة الاستخدام الكثيف لمساحيق التجميل، وبين تأييدها لثقتها في نفسها.