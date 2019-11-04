صور| أغرب مزاد.. قطعتا ملابس سعرهما نصف مليون دولار!

المواطن - متابعة

طقم ملابس واحد بسيط بلغ سعره ما يقارب نصف مليون دولار، هذا فحوى ما أعلنته دار “جوليان” للمزادات بشأن بيع بنطال أسود ضيق وسترة من الجلد.

هذا السعر الكبير لأن الطقم ارتدته الممثلة، أوليفيا نيوتون جون، في فيلم “غريس”، حيث بيعت القطعتان بمبلغ 405 آلاف و700 دولار خلال مزاد أقيم في بيفرلي هيلز أمس السبت، وهو ما يزيد مرتين عن السعر المتوقع.

وتجسد هذه الملابس تحوّل شخصية نيوتون جون في الفيلم الموسيقي الذي عرض عام 1978 من ساندي التلميذة الثانوي الرزينة إلى ساندي الجذابة. وكانت هذه الملابس ضمن 500 قطعة عُرضت للبيع من أجل جمع مال لـ”مركز نيوتون جون لعلاج السرطان” في أستراليا.