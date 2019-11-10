صور.. أمطار غزيرة على رجال ألمع

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

شهدت محافظة رجال ألمع اليوم أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أرجاء المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أنه يجب توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

ودعا الدفاع المدني إلى عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها.

وأشار إلى ضرورة متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد راجين للجميع السلامة الدائمة.