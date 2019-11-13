صور.. أمطار متفرقة على الطائف والباحة

صور.. أمطار متفرقة على الطائف والباحة

2019/11/13
الساعة 9:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الباحة

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت المنطقة المركزية وأحياء شهار ومتنزه الردف والحلقة والرميدة والرويدف والحوية ومثملة ورحاب والشرفية.

كما هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والعقيق والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهات المنطقة، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

 

 

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