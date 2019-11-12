صور.. انهيارات صخرية تغلق الطرق برجال ألمع

المواطن - محمد الغبيشي

هطلت أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، على محافظة رجال ألمع؛ ما تسبب في حدوث العديد من الانهيارات الصخرية على عدد من الطرق وكذلك حدوث العديد من الإغلاقات بسبب المخلفات التي حملتها مياه الأمطار.

من جهتها باشرت بلدية رجال ألمع هذه الانهيارات والإغلاقات عن طريق إزالة الصخور من طريق المارة والسيارات وكذلك فتح الطرق التي أغلقتها مخلفات الأمطار من أشجار وغيرها.

وأكد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ” سعيد بن علي حافظ” أن البلدية تُسخر كافة جهودها وكوادرها لأي طارئ، مضيفاً أن الجميع على أعلى درجة من الاستعداد، مهيباً بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع البلدية إما عن طريق الالتزام بالتعليمات وتجنب النزول لمجرى السيول والأمطار والابتعاد عن مواطن الخطر أو بالاتصال على الرقم المخصص للبلدية 940 في حالة حدوث أي طارئ، راجياً من الله السلامة للجميع وأن يجعل هذه الأمطار سقيا رحمة وخير للبلاد والعباد.