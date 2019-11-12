صور توثق الأجواء الحلوة بعد الأمطار

المواطن - الرياض

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من مدن المملكة مساء أمس وصباح اليوم الثلاثاء ساهمت في ظهور الأجواء الجميلة.

ووثق المواطنون بالفيديو والصور لقطات من الأجواء في المناطق التي يعيشون فيها وشاركوها معًا عبر وسم الأجواء الحلوة الذي تصدر الترند السعودي خلال الساعات الماضية.

وكانت هطلت أمس وصباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وعددًا من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لنزول الأمطار.

كما هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة سكاكا وضواحيها.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.



