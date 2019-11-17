صور.. حفرة تهدد الأطفال بجوار ممشى الحيلة

المواطن - احمد الشهري - محايل

شكا أهالي محايل من وجود حفرة في أحد المسطحات الخضراء بجوار إحدى الألعاب الواقعة في ممشى حي الحيلة الغربي المقابل لمستشفى محايل العام.

وأوضح عدد من الأهالي أن وجود مثل هذه الحفر وبجوار الألعاب التي يستمتع بها أطفالهم قد تتسبب في حدوث أذى خصوصاً في الليل حيث إنهم قد لا يشاهدونها.

وأشاروا إلى ضرورة تكثيف الجهات المختصة جولاتها على مثل هذه المواقع وعمل صيانة دوريه لها، حيث إن المحافظة تشهد وخلال هذه الأيام أجواء معتدلة ويقصدها المتنزهون والراغبون في الدفء.

وطالب الأهالي من الجهات المختصة بضرورة عمل الصيانة الدورية لهذه المواقع ومتابعتها حتى لا تتسبب بأي أذى للأطفال.