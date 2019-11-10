صور.. رئة طفل يدخن السجائر الإلكترونية !

المواطن - متابعة

تداول عدد من المغردين، عدة صور قال عنها ناشرها الطبيب إباء عبدالله جستنيه، إنها صور لـ4 أشعات للصدر في 4 أيام لطفل عمره 17 سنة.

ووجه جستنيه تحذيرًا، لمن يدخن السجائر الإلكترونية، وقال: “أتانا للطوارئ بضيق النفس. دخلناه التنويم، ثم العناية، والآن هو على جهاز الإنعاش ECMO لالتهاب رئوي حاد بسبب تدخينه السيجارة الإلكترونية… انظر بعينك، المرض فتاك والقرار قرارك”.

وحظيت الصور بتفاعل كبير، بعد أن عبر المواطنون عن إحساسهم بالخطر من السجائر على المراهقين والشباب في مختلف الأعمار، بينما شكك آخرون بأضرار السجائر الإلكترونية، حيث قال معاذ الخطيب: “قد يكون التهابًا فيروسيًا، إلى الآن لا يوجد أي دليل في أي مكان في العالم أن السجائر الإلكترونية تسبب متلازمة التهاب الصدر ARDS. والأشياء المنشورة عالميًا مازالت تعترف بأن العلاقة غير مؤكدة بين التهاب الرئة والسيجارة الإلكترونية، ملاحظة: السيجارة العادية تقتل ١٧٠٠ شخص يوميًا”.

وحذر مسؤولون بقطاع الصحة في الولايات المتحدة، من أن هناك 2051 حالة إصابة مؤكدة ومحتملة، وحالتي وفاة جديدتين، نتيجة مرض غامض بالجهاز التنفسي مرتبط بالتدخين الإلكتروني، مما يرفع عدد الوفيات إلى 39 حالة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 1888 إصابة، و37 وفاة نتيجة هذا المرض.

وحتى الخامس من نوفمبر الجاري، تأكدت وفاة 39 شخصًا نتيجة المرض المرتبط بـالتدخين الإلكتروني في 34 ولاية، ومقاطعة كولومبيا، بحسب وكالة رويترز.