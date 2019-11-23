صور.. راشد الماجد يبدع في ليلة السندباد

المواطن - تصوير: عبدالإله الخيبري

أحيا الفنان راشد الماجد، مساء أمس الجمعة، حفلًا فنيًا في ليلة السندباد، بحضور الآلاف من محبيه وعشاق فنه، في منطقة البوليفارد على مسرح محمد عبده بموسم الرياض.

وامتلأ المسرح عن آخره بالحضور، بعد أن تم حجز تذاكر الحفل في وقت مبكر، فيما تجمع عدد كبير في المنطقة الترفيهية التي تزدحم بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

وأدى الماجد عددًا من أغانيه القديمة والحديثة في تسلسل متنوع قوبل بإنصات من الحضور الكبير لأداء فنانهم المفضل وألحان أغانيه وكلماتها التي يحفظون كثيرًا منها عن ظهر قلب.