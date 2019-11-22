صور.. زوار جازان يتمتعون بالواجهة البحرية
مع اعتدال الأحوال الجوية

صور.. زوار جازان يتمتعون بالواجهة البحرية

2019/11/22
الساعة 9:05 مساءً
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المواطن- خالد الأحمد- جازان

أسهم اعتدال الأجواء، التي تشهدها منطقة جازان هذه الأيام، في إقبال عدد كبير من الأهالي والزوار على الواجهة البحرية بكورنيش جازان الجنوبي؛ للاستمتاع بالأجواء الجميلة.

ورصدت “المواطن“، مساء اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا على الواجهة البحرية من السياح والمتنزهين لم تشهد له المنطقة مثيلًا، وخصوصًا من الزوار من خارج المنطقة الباحثون عن الدفء، وذلك بعد أن شهدت الكثير من مدن المملكة انخفاضًا في درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.

وشهدت الواجهة البحرية بكورنيش جازان الجنوبي، عصر اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من العائلات بعد أن أصبحت تحفة فنية بعد نجاح أمانة منطقة جازان في تنفيذ مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي مؤخرًا، والتي تضم مسطحات خضراء، وممرات مشاة، ومناطق للألعاب الترفيهية.

وتسجل الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي والشمالي بجازان أعدادًا كبيرة من المتنزهين، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الموسمية ومواسم المهرجانات، فيما يجد أفراد العائلة وقتًا مميزًا للمتعة، في الوقت الذي يجد فيه الأطفال أجمل الأوقات للاستمتاع بالواجهة البحرية بما تحتويه من ألعاب ترفيهية التي تنتشر بمواقع عدة بالواجهة الخضراء المطلة على ساحل البحر الأحمر.

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