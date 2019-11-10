صور.. مخاوي الليل وداليا والرويشد يشعلون سماء الرياض طرباً

المواطن - تصوير : عبدالإله الخيبري

أحيا الثلاثي داليا مبارك وخالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد ليلة تاريخية مساء أمس في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض،‬ في حفل هو الأول الذي ضم الثلاثي في المملكة، بتنظيم متميز من روتانا.

وشهدت الحفل إقبالاً كبيراً من الزوار، ضمن فعاليات موسم الرياض، ‫وبدأت الفنانة داليا مبارك بتقديم مجموعة من أعمالها الشهيرة التي تفاعل معها ‫الجمهور بشكل لافت مع الوصلة الغنائية الأولى، وازداد الحضور بتواجد الفنانين عبدالله الرويشد وخالد عبدالرحمن.

‫وردد الجمهور أغاني خالد عبدالرحمن بشكل مكثف ليرسل رسائل الشوق لخالد عبدالرحمن الذي التقى قبيل عامين تقريبا على نفس المسرح مع جمهوره ومحبيه في الرياض.

‫وتزين الممر الخاص المؤدي إلى مسرح مركز الملك فهد الثقافي الذي استضاف الحفل بصور الفنانين الثلاثة.‬