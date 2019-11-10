صور.. مخاوي الليل وداليا والرويشد يشعلون سماء الرياض طرباً

المواطن - تصوير : عبدالإله الخيبري
أحيا الثلاثي داليا مبارك وخالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد ليلة تاريخية مساء أمس في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، في حفل هو الأول الذي ضم الثلاثي في المملكة، بتنظيم متميز من روتانا.
وشهدت الحفل إقبالاً كبيراً من الزوار، ضمن فعاليات موسم الرياض، وبدأت الفنانة داليا مبارك بتقديم مجموعة من أعمالها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت مع الوصلة الغنائية الأولى، وازداد الحضور بتواجد الفنانين عبدالله الرويشد وخالد عبدالرحمن.
وردد الجمهور أغاني خالد عبدالرحمن بشكل مكثف ليرسل رسائل الشوق لخالد عبدالرحمن الذي التقى قبيل عامين تقريبا على نفس المسرح مع جمهوره ومحبيه في الرياض.
وتزين الممر الخاص المؤدي إلى مسرح مركز الملك فهد الثقافي الذي استضاف الحفل بصور الفنانين الثلاثة.
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