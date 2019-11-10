صور.. مخاوي الليل وداليا والرويشد يشعلون سماء الرياض طرباً

صور.. مخاوي الليل وداليا والرويشد يشعلون سماء الرياض طرباً

2019/11/10
الساعة 9:20 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - تصوير : عبدالإله الخيبري

أحيا الثلاثي داليا مبارك وخالد عبدالرحمن وعبدالله الرويشد ليلة تاريخية مساء أمس في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض،‬ في حفل هو الأول الذي ضم الثلاثي في المملكة، بتنظيم متميز من روتانا.

وشهدت الحفل إقبالاً كبيراً من الزوار، ضمن فعاليات موسم الرياض، ‫وبدأت الفنانة داليا مبارك بتقديم مجموعة من أعمالها الشهيرة التي تفاعل معها ‫الجمهور بشكل لافت مع الوصلة الغنائية الأولى، وازداد الحضور بتواجد الفنانين عبدالله الرويشد وخالد عبدالرحمن.

‫وردد الجمهور أغاني خالد عبدالرحمن بشكل مكثف ليرسل رسائل الشوق لخالد عبدالرحمن الذي التقى قبيل عامين تقريبا على نفس المسرح مع جمهوره ومحبيه في الرياض.

‫وتزين الممر الخاص المؤدي إلى مسرح مركز الملك فهد الثقافي الذي استضاف الحفل بصور الفنانين الثلاثة.‬

 

   

 

‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • الترفيه: الشركة المُنظمة لفعاليات موسم الرياض سددت المستحقات
    •
  • الهيئة العامة للترفيه تعلن إحصائيات موسم الرياض وتصفه بالأقوى
    •
  • تركي آل الشيخ: 20 ألفاً في وندرالاند ودخول 5 ملايين رقم قياسي جديد
    •
  • أبيات شعرية جديدة لتركي آل الشيخ: تهون في عيني جميع الخيانات.. إلا خيانة واحد واثق فيه
    •

    اترك تعليق

    avatar
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :