صور.. مركز الملك سلمان يصطحب الأطفال اليمنيين المعاد تأهيلهم لحديقة مأرب لاند

صور.. مركز الملك سلمان يصطحب الأطفال اليمنيين المعاد تأهيلهم لحديقة مأرب لاند

2019/11/03
الساعة 6:16 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار
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المواطن - واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم رحلة ترفيهية لـ 25 طفلاً يمنياً من المعاد تأهيلهم إلى حديقة ” مأرب لأند ” ضمن الدورة الرابعة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.
وقضى الأطفال خلال الرحلة جواً من المرح ومارسوا السباحة والألعاب المختلفة والمسابقات في الحديقة ساعدتهم في التفريغ النفسي وإخراج الطاقة السلبية لتعويض ما حرموا منه أثناء استغلال المليشيات الحوثية لهم في الأعمال القتالية.
ويهتم البرنامج التأهيلي للأطفال بتسيير عدة رحلات إلى الحدائق والمتنزهات والمزارع والأماكن التاريخية والسياحية لأنها تساعد الأطفال بالعودة إلى حياتهم الطبيعية وإكسابهم خبرات جديدة.



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