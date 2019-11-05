صور مسربة.. تصميم ثوري لهاتف آيفون الجديد

المواطن - متابعة

أظهرت براءة اختراع مُسربة لشركة ” آبل ” عن تصميم ثوري لهاتف آيفون جديد تطوره الشركة حاليا، والذي يتميز بشاشة مزدوجة على جانبي الهاتف؛ مما يحول المساحة الضائعة عادة في الهاتف إلى شاشة ثانية.

ومن المنتظر، أن يمكّن التصميم الجديد المستخدمين من اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو على كلا الجانبين وعرض الصور في حلقة مستمرة على جانبي الجهاز لمحاكاة العرض ثلاثي الأبعاد.

وتقدم براءة الاختراع الجهاز مغلفًا بشاشة مرنة من جميع الاتجاهات لتغطي الجزء الأمامي والخلفي للهاتف، وتشرح: ” يشكل الهيكل الشفاف حلقة مستمرة حول محيط الجهاز الإلكتروني ” ؛ كما يُظهر الرسم التوضيحي الرئيس في براءة الاختراع شكل الهاتف ذا التصميم الثوري، والشاشة تمتد حوله من جميع الاتجاهات.