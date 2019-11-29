ضبط أكثر من 4 ملايين و250 ألف مخالف في المملكة

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الخميس 01 / 4 / 1441هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 4253791 مخالفاً، منهم 3325878 مخالفاً لنظام الإقامة، و653674 مخالفاً لنظام العمل، و274239 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 75864 شخصاً، 43% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2945 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4690 شخصاً.

وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1715 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1671 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 44 سعودياً.

وأخيراً بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14027 وافداً مخالفاً، منهم 12757 رجُلاً، و 1270 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 587312 مخالفاً، وإحالة 538290 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 715200 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1069966 مخالفاً.