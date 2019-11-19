ضبط ثلاثة مواطنين خطفوا عاملًا بالطائف
ضربوه وسلبوا ما بحوزته من أموال

ضبط ثلاثة مواطنين خطفوا عاملًا بالطائف

2019/11/19
الساعة 2:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - واس

أوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله -, عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنيين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل .

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • مقطع متداول يثير استياء أهالي الباحة
    •
  • لحظة تذكية غزال دهسته مركبة بتبوك
    •
  • بالأسماء.. ترقية قيادات شابة برئاسة الحرمين
    •
  • خمس طرق لشراء أسهم أرامكو
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :