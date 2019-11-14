ضبط مواطن لارتكابه جرائم سرقة بالدمام
تحت تهديد السلاح الأبيض

ضبط مواطن لارتكابه جرائم سرقة بالدمام

2019/11/14
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الشرقية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر لارتكابه جرائم سرقة في الدمام.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت، بفضل الله تعالى، عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه في سرقة محل تموينات غذائية بمدينة الدمام وسلب عامل المحل تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب جريمته بمشاركة أخيه مواطن عشريني حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأوضح أن شرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. كونتي: انتظروني في الدمام غدًا
    •
  • أهالي حفر الباطن يبثون همومهم لـ”المواطن”: انتظرنا تعديل توقيت رحلات الدمام وفوجئنا بإلغائها
    •
  • موافقة سامية على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار
    •
  • القبض على مقيم طعن آخر بسكين في مركز تجاري بالدمام
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :