ضبط مواطن متهم بقتل باكستاني بعسير

المواطن - حسن عسيري و فهدالقحطاني - أبها

ألقت شرطة عسير القبض على مواطن متهم بقتل وافد باكستاني في الأمواه.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد الدباش بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز صالح المغلوث فقد تم القبض على مواطن بالعقد الثاني من العمر لاتهامه بارتكاب جريمة قتل مقيم من الجنسية الباكستانية.

وأوضح الدباش أن الحملة الميدانية التي تم تنفيذها فجر الأحد 1441/3/20 بمحافظة الأمواه، أسفرت أيضًا عن ضبط ٧ أسلحة نارية و١٧ طلقة حية، بالإضافة إلى ٣٥٠٦٦ قرص كبتاجون، وعدد ١٨٦٠ قارورة مسكر خارجي و٣ كيلو جرام و٣٩٠ جرام من مادة الحشيش المخدر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.

وشرطة منطقة عسير إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.