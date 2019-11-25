ضبط يمنيين سرقوا عودًا و80 ألف ريال بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، بفضل من الله، من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، لتورطهم بسرقة أحد محلات العود والبخور، حيث تم سرقة مبلغ ثمانين ألف ريال وبعض العود والبخور الذي بلغت قيمته حوالي خمسة وعشرين ألف ريال.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم بما نُسب إليهم وضبط بعض المسروقات بحوزتهم، كما أقروا بارتكاب (۱۰) سرقات مماثلة ما بين المدينة ومحافظة جدة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة المدينة المنورة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.