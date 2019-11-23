ضبط 4 محتالين في الباحة
احتالوا للحصول على معلومات شخصية ومالية

ضبط 4 محتالين في الباحة

2019/11/23
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ألقت شرطة القصيم، القبض على 4 وافدين تورطوا في جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية وماليه ، عبر رسائل نصية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين – من الجنسية الباكستانية – في العقدين الرابع والخامس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية وماليه ، عبر رسائل نصية ، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية ، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم ، وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال ، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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