ضبط 4 محتالين في الباحة

المواطن - واس

ألقت شرطة القصيم، القبض على 4 وافدين تورطوا في جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية وماليه ، عبر رسائل نصية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط أربعة متهمين – من الجنسية الباكستانية – في العقدين الرابع والخامس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية وماليه ، عبر رسائل نصية ، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية ، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم ، وقد عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال ، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ..

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.