ضحية زيدان مرفوض في #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي يقاتل بكل قوته لإيجاد المدرب المناسب للفريق الأول لكرة القدم وفي وقت قياسي من أجل بناء الفريق بشكل جيد وإنقاذ موسمه.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن نادي الاتحاد كان مهتمًا بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، لكن الإدارة رفضت فكرة تواجده بسبب مطالبه المالية الكبيرة.

وكان نادي ريال مدريد أقال سانتياجو سولاري في أوائل عام 2019، حيث تم التضحية به من أجل التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب النادي الملكي.

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الأهلي والتعاون السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول بالاتحاد خلال الفترة المقبلة مع مواطنه بيدرو إيمانويل مدرب ألميريا الإسباني والروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السابق، وذلك بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا.

من ناحية أخرى، تفكر الإدارة الاتحادية في استقطاب ثلاثة لاعبين أجانب في فترة الانتقالات الشتوية، حيث سيتم التعاقد مع لاعب خط وسط وجناح وصانع لعب.

أما القرار الثاني الذي تتجه إليه الإدارة الاتحادية فهو قيد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في قائمة الفريق بدلًا من اللاعب السابق التشيلي لويس خيمينيز الذي رحل مؤخرًا.

ويعيش جمهور نادي الاتحاد كابوسًا حقيقيًّا يتمنى الخلاص منه في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بسبب النتائج الصادمة للفريق الأول لكرة القدم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى نادي الاتحاد أربع هزائم متتالية في دوري الأمير محمد بن سلمان؛ حيث خسر العميد من الحزم والوحدة وأبها ثم الأهلي.