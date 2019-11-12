المواطن - الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بحق ثمان وثلاثين متهمًا من مجموع واحد وأربعين متهمًا، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم أبرزها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسُّنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، إنشاء أحدهم تنظيمًا إرهابيًا سريًا أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، كذلك إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة خمسة وعشرين سنة، والمدعى عليه الثاني بالسجن مدة عشرين سنة، والمدعى الثالث بالسجن مدة خمسة عشر سنة، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة من اثنتي عشرة سنة وستة أشهر حتى سنتين وستة أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.