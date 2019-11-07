#ضمك والشعلة إلى دور الـ32 من كأس الملك سلمان
بعد فوزهما على الحجاز والصقور

#ضمك والشعلة إلى دور الـ32 من كأس الملك سلمان

2019/11/07
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا ضمك والشعلة في التأهل إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على الحجاز والصقور.

الحجاز ضد ضمك

ولعب الحجاز ضد ضمك اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن الفريق الضمكاوي من الفوز بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الحجاز ضد ضمك بشكل سريع، وحاول اللاعبون تسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل قائمًا حتى الدقيقة 73، عندما أحرز زيزينهو هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، ليمنح الفريق الضمكاوي بطاقة التأهل.

الشعلة ضد الصقور

واحتضن ملعب نادي الشعلة، مباراة الشعلة ضد الصقور اليوم، في إطار مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وشهدت مباراة الشعلة ضد الصقور تكافؤًا نسبيًا في أداء الفريقين وسط تفوق طفيف لأصحاب الأرض، قبل أن يتمكن ممادو سورو من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68، ليقود فريقه إلى دور الـ32.


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