ضمك يستهدف ضم سمير نصري

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية سعودية أن نادي ضمك يسعى للتعاقد مع نجم أندرلخت البلجيكي، الفرنسي سمير نصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ضمك تواصلت بالفعل مع ممثلي سمير نصري، لمعرفة رأي اللاعب الفرنسي وحسم الصفقة سريعًا.

وكان سمير نصري قريبًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح، لينضم إلى أندرلخت في صفقة انتقال حر.

ويملك سمير نصري خبرة كبيرة، حيث سبق ولعب في العديد من الأندية الأوروبية، ومنها مارسيليا، إشبيلية، مانشستر سيتي، وست هام يونايتد وأرسنال، بالإضافة إلى تجربته مع أندرلخت مؤخرًا.

ويسعى نادي ضمك لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في الميركاتو الشتوي لتحسين النتائج، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط من 10 مباريات.