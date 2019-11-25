ضمك يفسخ عقد الإيفواري كواكو أوبين بالتراضي

المواطن- حسن عسيري - أبها

قدم مدير الجهاز الفني بنادي ضمك السعودي بقيادة المدرب الجزائري نور الدين زكري تقريرًا لإدارة النادي طالبًا فيه فسخ عقد المحترف الإيفواري كواكو أوبين لاعب خط الدفاع لعدم الحاجة له خلال الفترة القادمة.

وقامت إدارة النادي بفسخ عقد اللاعب بالتراضي وقدمت الإدارة شكرها للاعب على ما قدمه خلال فترة لعبه مع النادي.

الجدير بالذكر بأن اللاعب كان من ضمن اللاعبين الذين لعبوا للنادي خلال الموسم الماضي وصعد على إثرها النادي لدوري المحترفين وكان هو المحترف الوحيد الذي تم تجديد عقده بتوصية من المدرب التونسي المقال محمد الكوكي الذي أنهي عقده بعد الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.